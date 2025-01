Lo juventino Chirico: “Conte? Voleva tornare! Dopo il no, è andato in ginocchio dal Milan…”

Ai microfoni del podcast Controcalcio, il noto giornalista di fede juventina, Marcello Chirico, ha dichiarato:

Ai microfoni del podcast Controcalcio, il noto giornalista di fede juventina, Marcello Chirico, ha dichiarato: “Antonio Conte voleva tornare a tutti i costi alla Juventus. I bianconeri gli hanno detto di no e a quel punto è andato in ginocchio da Ibrahimovic per andare al Milan. Non ha trovato nessuno e alla fine è andato al Napoli”.

