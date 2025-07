Lo juventino Chirico: “Lang ha litigato con tutti, può essere un problema! Occhio…”

Noa Lang è pronto a vestire la maglia del Napoli. Il club partenopeo e il PSV Eindhoven hanno trovato un accordo sulla base di 28 milioni di euro per il cartellino e una clausola del 10% sulla futura rivendita a favore del club olandese.

Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ai microfoni di Controcalcio si è espresso in maniera critica nei confronti dell’esterno offensivo classe 1999: “Sapete come lo chiamano in Olanda? Trouble, ovvero problema. Ha litigato con gli allenatori, con i compagni dello spogliatoio, è stato accusato di antisemitismo perché andava in discoteca a far casino…E’ un grosso, grossissimo problema, non so con Conte…Che sia un buon giocatore è vero, però occhio…”.