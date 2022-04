Lo juventino Chirico: “Riprendiamoci ciò che arbitro e Var ci hanno tolto contro l’Inter”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marcello Chirico, direttore de ilBianconero.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marcello Chirico, direttore de ilBianconero.com, network Gazzetta dello Sport: “Arthur è un calciatore inadatto al calcio moderno, mi spiace dirlo. Era già stato bocciato dal Barcellona, mi aspetto che anche la Juventus, a questo punto, lo bocci. Addirittura i bianconeri ci hanno aggiunto qualcosa dal punto di vista economico, non è stato uno scambio alla pari con Pjanic, è costato sedici milioni di euro oltre il cartellino del bosniaco. Sfida al Cagliari? I sardi sono una squadra pericolosa, ancorché debbano salvarsi.

Ora i punti sono pesanti e faranno di tutto per guadagnarne almeno uno. Ovvio che se il Cagliari pensa di giocare a viso aperto contro la Juve, rischia l’imbarcata. Mi aspetto che giocheranno di catenaccio e ripartenza. Dobbiamo riprenderci ciò che arbitro e Var ci hanno tolto contro l’Inter. Per una volta ci siamo sentiti defraudati dagli arbitri come voi napoletani? Basta con questi piagnistei stucchevoli, nessuno ce l’ha contro il Napoli”.