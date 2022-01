Lo juventino Giletti: "Vlahovic? Alla Juve un centravanti mancava dai tempi di Higuain"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Fuori di Juve’, è intervenuto il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, grande tifoso della Juventus: “Vlahovic alla Juve? Deve dimostrare di essere un campione quando giochi nelle grandi squadre, soprattutto a livello internazionale. Io credo che la Juventus da anni non avesse un centravanti, forse dai tempi dell'addio di Higuain, e l’investimento mancato di Haaland tre anni fa è stato un errore gravissimo. Forse solo Maradona riesce a cambiare una squadra, Vlahovic è un ragazzo di 22 anni che arriva in una squadra che deve metterlo in condizioni di segnare, il centravanti non può fare tutto da solo. Nelle ultime gare ho visto spesso Morata giocare spalle alla porta. Con il suo arrivo la speranza è arrivare nelle prime quattro, altro che Scudetto”.

Sulle uscite: “La Juventus dovrà fare delle scelte perché quando sborsi 75 milioni di euro da qualche parte devi rientrare. Di Arthur in due anni alla Juventus non mi sono nemmeno accorto. Non riesce mai a velocizzare l’azione, la palla gira sempre su se stessa. Il calcio italiano è molto diverso. Non ricordo da Arthur partite degne di nota, anzi ne ho viste alcune che ci ha fatto perdere. Io sono abituato a dei guerrieri, a gente di grande qualità. Ovviamente di Pirlo e Pjanic ne nascono pochi, bisogna saperli trovare”.