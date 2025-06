Marianucci, l'ex allenatore: "Lo spostai io in difesa, vi racconto il motivo"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” è intervenuto Andrea Lisuzzo, ex allenatore di Luca Marianucci: “A volte si cercano calciatori all’estero, ma in Italia ci sono. Luca Marianucci ad esempio è un ragazzo che quando arrivó da me aveva qualità, ma lo avevamo protocollato come centrocampista. Io però gli cambiai ruolo mettendolo come difensore centrale perché lui aveva la struttura fisica per farlo, è molto tecnico ed ha una buona visione di gioco. È un ragazzo con le spalle grandi, si distingue per professionalità ed è molto umile. È stato semplice cambiargli ruolo, da centrocampista faceva fatica, dietro invece ha ritrovato lucidità.

Gattuso ct? Rino oltre ad essere un ottimo allenatore è una persona dal principio morale pazzesco, dovrebbero esserci più uomini come lui. Riesce ad essere molto carismatico, per me è un amico. Credo sia l’uomo giusto per l’Italia anche perché Gattuso è abituato a stare in situazioni deficitarie. La nazionale ha bisogno di un uomo che si prenda responsabilità e nessuno meglio di Gattuso può risucirci. Sono certo che farà un bel lavoro”.