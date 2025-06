Ultim'ora Beukema-Napoli, il Bologna prova a blindarlo! Gazzetta: offerto ingaggio (quasi) triplicato

Il Napoli ha individuato Sam Beukema come il profilo ideale per rinforzare la difesa. Gli azzurri hanno già ottenuto il sì del calciatore per il trasferimento, ma la trattativa è tutt'altro che vicino alla conclusione perché il Bologna sta provando in tutti i modi a trattenere il centrale olandese. Oltre le richieste elevate sul cartellino, i felsinei hanno fatto un'altra mossa per blindare Beukema.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo rossoblu Giovanni Sartori ha offerto all'olandese un ingaggio più che raddoppiato: dai 750 mila euro che Beukema percepisce ad oggi, ha proposto un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Uno sforzo economico importante che il Bologna è pronto a fare per accontentare la richiesta del tecnico Vincenzo Italiano di trattenere il calciatore. Ora però bisognerà attendere la riposta di Sam Beukema, da lì si potranno valutare le reali probabilità del suo trasferimento al Napoli.