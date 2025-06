Jacomuzzi in controtendenza: "Preferisco Lucca a Nunez per un motivo..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Assosservatori: “De Bruyne non ha bisogno di seconde chance, ha soltanto rimediato qualche infortunio. Purtroppo nessun calciatore sa che quando va a Napoli c’è un’aria diversa e si sta da favola. Quindi bisogna sempre viverla per rendersene conto. Lukaku e Mertens hanno fatto da sponsor, a Napoli ci si allena bene e si rinasce in una piazza simile.

De Bruyne-Lukaku sarà una coppia vincente. Si conoscono bene e sanno come trovarsi in campo da leader del gruppo. Imparerà qualcosa in più dalla Serie A, ma un calciatore come lui può esaltarsi ulteriormente nei nostri tatticismi. Meglio Lucca o Nunez? Senza nulla togliere all’uruguaiano, ma c’è la possibilità di puntare su un italiano di grande livello come Lucca. Portato dietro a Lukaku ad imparare, può rappresentare un grandissimo investimento per il Napoli e per la Nazionale. Abbiamo i giocatori bravi qui da noi, non serve andare a prendere sempre gli stranieri. Quando arriva De Bruyne va bene, ma gli altri a volte vengono presi tanto per prendere”.