Anguissa può restare, Sky: le offerte finora non soddisfano il Napoli

Frank Zambo Anguissa è uno dei possibili calciatori in uscita dal Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: non un'esclusione tecnica degli azzurri, ma la volontà del calciatore di cambiare aria e fare un'esperienza diversa. Per una cessione però, bisognerà inevitabilmente presentare un'offerta adeguata per le casse dei partenopei, cosa non accaduta fin qui.

Infatti come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il centrocampista camerunese ha ricevuto delle proposte dall'Arabia Saudita che non hanno soddisfatto il Napoli. Il futuro di Zambo Anguissa è quindi ancora tutto da scrivere: non è esclusa l'ipotesi di una permanenza, gli azzurri potrebbero decidere di tenerlo soprattutto se non dovessero avere sotto mano un sostituto adatto.