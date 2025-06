Montervino difende Gattuso: "Fatto sempre il massimo, come nel Napoli post ammunitamento"

A Radio Marte è intervenuto il dirigente ed ex calciatore Francesco Montervino: “Mi fanno ridere quelli che dinanzi all'incarico dato a Gattuso storcono il naso e fanno altri nomi. È la classe dirigenziale che deve svecchiare, ci sono dirigenti che hanno 80 anni. Gattuso ha fatto quel che poteva in contesti difficili: il Napoli post ammutinamento e in pieno Covid, la guerra, ha allenato in società piene di debiti. Insomma, facciamolo lavorare in pace, considerando che le qualità richieste al Ct sono diverse da quelle degli allenatori di club e Gattuso può fare bene.

Certo, anche per amicizia, avrei preferito vedere Cannavaro nel ruolo di Ct, ma approvo la scelta di Rino. Musah mi piace molto a centrocampo, credo sia molto sottovalutato. Con il centrocampo di qualità, servirà uno come lui, fisico, adatto al gioco di Conte, uno che corre e contrasta. Sono certo che Anguissa andrà via, mentre ho qualche dubbio su Lobotka. De Bruyne aggiunge qualità al centrocampo, e al centro al posto di Lobotka potrebbe anche giocare un calciatore fisico a copertura della linea difensiva”