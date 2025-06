Mutti: "Se il Napoli prende questi due calciatori vince di nuovo lo Scudetto"

Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lookman è un calciatore immenso che fa divertire e ti fa vincere le partite. Riesce sempre a inventarsi la giocata, è un tassello fondamentale per l’Atalanta. Per l’Atalanta perdere Lookman vuol dire perdere tanto, ma non vedo il motivo per il quale Percassi debba mettere sul mercato questo calciatore, anche perchè i bilanci sono assolutamente positivi.

Mi auguro che Lookman non lasci l’Atalanta. L’esterno a sinistra è la sua zona ideale perchè rientra sul destro, ma nel calcio di oggi è facile trovare anche altre soluzioni. Quelli bravi per me son bravi dappertutto. Se il Napoli prende Lookman ed anche Lucca allora rivincerebbe lo scudetto.

Koopmeiners? Alla Juventus è stato utilizzato in una maniera sbagliata, non è stato messo in condizioni di esprimersi per quello che è, mentre a Bergamo era molto più libero e svariava su tutto il fronte offensivo”.