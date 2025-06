Agostini consiglia: "Serve una punta titolare, non una riserva di Lukaku!"

Massimo Agostini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve prendere un centravanti titolare, non la riserva di Lukaku. Oppure può prendere una punta che può giocare al fianco di Lukaku, non per forza deve arrivare un classico numero 9.

Avere soltanto un titolare per ruolo è un po’ pochino per il Napoli che, quest’anno, dovrà fare tante partite. Conte e De Laurentiis vorranno migliorare la rosa e ogni ruolo avrà una doppia e valida alternativa. Oggi il Napoli è la squadra che parte coi favori del pronostico per vincere di nuovo lo scudetto, ma sarà il campo a parlare. Il Napoli è sicuramente la squadra da battere”.