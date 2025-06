Podcast Garbo: "Gattuso deve far ritrovare lo spirito della maglia azzurra. Su Lucca-Napoli..."

vedi letture

Il giornalista Daniele Garbo ha detto la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà.

Lucca al Napoli e Xhaka al Milan, che ne pensa?

"Xhaka è uno importante per il gioco di Allegri. E' uno che mancava nel Milan. E ha personalità. Lucca un buon acquisto ma credo che sia una seconda linea".

Italia, è ufficiale Gattuso. Che ne pensa?

"Dal 2017, quando l'Italia fu eliminata dalla Svezia, pensavo che fossi all'anno zero, ma non è cambiato nulla. Gattuso non so cosa potrà risolvere, i malanni del calcio italiano sono stati risolti a malapena. Non so se ci porterà ai Mondiali e se Gattuso sia l'uomo giusto. Forse si poteva fare qualcosa di meglio, magari Allegri, che è adatto alla Nazionale e sa leggere le partite. C'è poco da stare allegri".

Quale la prima cosa da chiedere al ct Gattuso?

"La voglia di far ritrovare ai giocatori lo spirito di vestire la maglia azzurra".

La Roma pensa a Gudmundsson, che ne pensa?

"Era un ottimo giocatore che ha avuto una stagione complicata. E' una scommessa che Gasperini potrebbe vincere".

Lazio, ha parlato Sarri. Che dice?

"Sono sempre contrario ai cavalli di ritorno ma è stata una scelta di cuore, come dice lui, e spero abbia successo. Lavorare tutta la settimana per uno come lui non è poco. Spero litighi poco con Lotito, che gli metta a disposizione i giocatori che vuole".