Lo Monaco: "Deulofeu e Nandez non mi fanno impazzire, ecco chi mi piace per l'attacco"

Pietro lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il calciatore sudamericano è un prodotto che per qualità-prezzo e adattamento al nostro campionato si sposa bene con il nostro calcio. Ma il Napoli non sta puntando al mercato sudamericano, Olivera giocava già da anni in Europa. Lo stesso Nandez è da diverso tempo che gioca in Italia, dal Sud America non è arrivato nessuno e il Napoli non mi sembra così ferrato in quel campo.

Nandez? Non mi fa impazzire, è un uomo di corsa che si è esaltato più in un lavoro di fascia che in mezzo al campo. Con il 4-2-3-1 il Napoli privilegia sulle fasce giocatori offensive e non centrocampisti. Nandez è nato come classico laterale di destra e a Cagliari ha giocato quasi sempre lì, è capace di giocare in un centrocampo a tre come mezzala. Per innalzare il centrocampo del Napoli c’è bisogno di qualcosa di meglio.

Deulofeu per Politano? E’ un controsenso, perché lo spagnolo dà il meglio di sé partendo dal lato opposto dove è stato già preso Kvaratskhelia. Il georgiano mi piace tantissimo e per questo mi sono documentato. Ha dei numeri e una potenza incredibile, e inoltre vede anche la porta. Deulofeu è un buon giocatore, ma non mi fa impazzire”.

Simeone al posto di Petagna? Mi piace molto, perché è una punta centrale che non ha la morfologia del centravanti, è perciò in antitesi a Petagna. Sa tenere bene il centro dell’attacco, vede la porta, sa giocare d’anticipo, attaccagli spazi e ha una buona tecnica. Poi ha la garra del sudamericano, è figlio di cotanto padre”.