Lo Monaco: "Di Lorenzo nota positiva. Ancelotti ha fallito"

A Marte Sport Live è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco che si è soffermato su varie tematiche in ottica Napoli: "Se sono poche le partite da ricordare del Napoli, vuol dire che l’annata è nata male e proseguita peggio perché i risultati sono stati negativi rispetto le aspettative".

DI LORENZO LA NOTA POSITIVA "Di Lorenzo è una note positiva, per il resto anche calciatori affermati non stanno rendendo come dovrebbero come Koulibaly".

LOZANO NON E' UNA PUNTA CENTRALE - "Capisco che Lozano è considerato un flop alla luce di quanto fatto finora, ma lui non è una punta centrale e prenderlo per farlo giocare lì davanti è stato azzardato".

ANCELOTTI HA FALLITO - "Ancelotti ha vinto tanto, ma a Napoli ha fallito. Poi, possono esserci tante motivazioni, ma il fatto certo è che il Napoli ora si trova a centro classifica e deve risalire la china”.