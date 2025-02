Lo Monaco: "Dichiarazioni di Conte di moggiana memoria. Napoli scoperto ovunque"

Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, parlando dell'infortunio di David Neres: "Mette a nudo il mercato di gennaio. Il Napoli è scoperto in tutti i settori, come hanno mostrato gli stop del brasiliano e anche di Buongiorno o di Olivera. Anche a centrocampo manca un vero alter-ego di McTominay o Anguissa. Una rosa competitiva passa soprattutto dalle alternative. Non capisco perché vendere Folorunsho in un momento così difficile: se non puoi comprare giocatori importanti, perché vendere quelli che hai? Il calcio è bello perché propone situazioni limite per tutti. Ora sta a chi è in piedi non far rimpiangere i titolari. Magari contro la Lazio arriverà una grande reazione, non bisogna fasciarsi la testa nel pieno di un'emergenza".

Il Napoli è una squadra che può ambire solo alla Champions?

"Ma che sciocchezze! Quelle di Conte sono dichiarazioni di moggiana memoria, per scaricare le pressioni... Il Napoli è chiaro che stia lottando per lo Scudetto, ma è un percorso fatto di alti e di bassi. La rosa del Napoli resta di valore nonostante l'emergenza e sarà fino alla fine una spina nel fianco per l'Inter e le altre".

Qual è la sua idea sul VAR dopo Inter-Fiorentina?

"Il VAR rappresenta una delle più grandi delusioni di questa stagione. Troppi dubbi e tentennamenti per essere una macchina con minime percentuali di errore. Ha lasciato troppe ombre da far capire la sua inutilità. Gli incidenti di percorso capitano per tutti, credo nell'equità e non credo a giochi lontani dalle luci".