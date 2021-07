Lo Monaco frena: "Spalletti? Un allenatore incide per il 30%"

Il dirigente Pietro Lo Monaco parla a Marte Sport Live: “Napoli? Il segreto è essere oculati nell’acquisizione dei calciatori. Ci sono milioni di calciatori bravi in giro. Bisogna scoprirli e puntare su di loro che hanno prezzi diversi rispetto a quelli che il sistema impone. Abbiamo visto cosa è successo alla Fiorentina, stiamo a parlare di niente. Quando dico che ci vuole un intervento dall’alto intendo che qualcuno deve mettere i paletti. Debiti? Le società inadempienti devono essere sanzionate. Salernitana? La norma parla chiaro, andava venduta. Capisco che ci sono tifoseria e sentimenti della gente ma non si possono tenere 2 squadre in Serie A della stessa proprietà. Spalletti? Un allenatore incide intorno al 30%”.