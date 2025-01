Lo Monaco: "Kvara? Quando ho sentito Garnacho s'è fermato il termometro..."

"Il mal di pancia di Kvaratskhelia è cominciato tempo fa, ora è sfociato nell'addio a gennaio, senza fare troppe iperboli dico sempre che non puoi trattenere qualcuno senza la sua volontà, ora bisogna sfruttare l'opportunità di sostituirlo. Non è facile – ha detto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - con pochi giorni di mercato, ma con i soldi della cessione di Kvara si può fare molto bene. Garnacho sarebbe un grande colpo, è un ottimo giocatore, meno potente, sarei tanto curioso di vedere l'attacco azzurro con Neres e Lukaku.

Garnacho sarebbe una grande alternativa al georgiano, poi viene dal campionato inglese e prima ancora dall'Atletico Madrid, quindi abituato a certe pressioni. Lui attacca la profondità, segna, crea superiorità numerica. Nel gioco delle parti il club azzurro si è comportato bene, c'è poco di cui dispiacersi, è stato furbo l'entourage di Kvara, non c'è altro da aggiungere. A Napoli però sono passati tanti grandi giocatori, il segno indelebile l'ha lasciato uno e uno soltanto, quindi non sarei così disperato. Quando ho sentito Garnacho mi si è fermato il termometro: il giocatore ha tutti i parametri favorevoli, è giovane, ha garra, non ha paura, sarebbe un grandissimo acquisto.

Billing? Fisicamente uno spilungone, un buon giocatore che sostituisce Folorunsho. Con Atalanta, Juve e Roma non si decide nulla, il Napoli gioca ogni gara come fosse l'ultima e questo è lo spirito di Conte, l'espressione del gioco della squadra è anche lievitata notevolmente: il Napoli è granitico e solido, ha i ricambi giusti e si propone come espressione di gioco. Sarà una lotta a tre con l'Atalanta, che è leggermente in difficoltà, e naturalmente con l'Inter".