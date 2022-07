Lo Monaco pazzo di Kvaratskhelia: "Talento incredibile, può essere tra i più in vista della A"

Pietro Lo Monaco, ds di grande esperienza, racconta a tuttomercatoweb.com le sue sensazioni su alcune questioni di mercato e sul Napoli

Pietro Lo Monaco, ds di grande esperienza, racconta a tuttomercatoweb.com le sue sensazioni su alcune questioni di mercato e sul Napoli: "Si è mosso per tempo prendendo il georgiano (Kvaratskhelia, ndr) e sono curioso di vederlo nel nostro calcio, è un talento incredibile, può essere uno dei giocatori più in vista il prossimo anno. Buona operazione, poi il club è intento a tenere Koulibaly. Perso Mertnes, c'è Ruiz è a scadenza il prossimo anno e il Napoli ha necessità di darlo via. Lavori in corso"