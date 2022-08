Lo Monaco: "Raspadori non vale 35mln! ADL? Non il massimo parlare di Scudetto e rifondare..."

Pietro Lo Monaco, noto dirigente, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda sulle frequenze di Radio Marte

Pietro Lo Monaco, noto dirigente, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda sulle frequenze di Radio Marte: "Parlare di scudetto proprio nell’anno della rifondazione non è stato il massimo. De Laurentiis avrebbe dovuto spiegare i piani della società ai tifosi con chiarezza. Raspadori? Non vale assolutamente 35 milioni, se non si riesce a trovare l’accordo, il Napoli dovrebbe avere un piano B pronto, altrimenti c’è qualche pecca nell’organizzazione. Vediamo comunque cosa accadrà sul mercato. Gli azzurri devono fare ancora degli acquisti”.