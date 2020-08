Lo sfogo di James: "E’ frustrante non giocare, voglio andare dove posso essere felice!”

Il sogno di mercato di Carlo Ancelotti della scorsa estate, James Rodriguez, ha raccontato a Daniel Habif, influencer messicano, la sua deludente ultima stagione vissuta al Real Madrid: "È frustrante non giocare. So di avere la condizione per scendere in campo sempre, ma per gli altri non posso farlo, quindi è frustrante. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono una persona che vuole vincere e giocare per sempre. Futuro? Anch'io vorrei sapere dove andrò. Potrebbero volerci giorni o settimane prima di saperlo. Non lo so, davvero. Voglio andare dove posso giocare, dove posso sentirmi felice".