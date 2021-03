Lo speaker Bellini: "Rapporto con Higuain? Non salutò nessuno e non s'è fatto più sentire"

Rispondendo ai tifosi attraverso le Instagram stories, lo speaker ufficiale del Napoli Daniele 'Decibel' Bellini' è stato interrogato anche sul rapporto con Gonzalo Higuain, confermando i rumors che già circolarono al momento dell'addio: "Che rapporto ho con Higuain? C'è un'altra domanda (ride nr)? Quando è andato via non ci ha salutato, non ha fatto una festa, non ci ha detto ciao, niente. Non lo abbiamo mai più sentito e mai più visto", ha detto con fare rammaricato Bellini che come tutti i tifosi del Napoli si sarebbe aspettato ben altro comportamento dal Pipita.