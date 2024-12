Lobotka esalta Conte: "Tra i migliori avuti in carriera, che mentalità!"

"Conte ha cambiato la nostra mentalità". Nella sua intervista a Radio Crc, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka esalta Conte: "Penso che Conte sia uno dei tecnici più attento ai dettagli che ho mai avuto in carriera. Su come si prepara la partita sulla squadra avversaria. Come difendere, come attaccare. Sappiamo come gioca la squadra avversaria, come andarli a pressare rispetto al loro stile di gioco. Tutto questo ci concede una maggiore facilità nell'affrontare le gare".