Lobotka ironizza: ""Ho indossato una XL più grande per mettermi in mostra"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a Pravda.sk scherzando a proposito delle nuove maglie della Slovacchia e sui suoi presunti problemi di sovrappeso: "Ho indossato una XL più grande per mettermi in mostra. Sembra che non sia una maglia da slug. Va bene, perché poi qualcuno mi farà una foto mentre corro e dirà che sono di nuovo ingrassato. Non colleziono maglie. Non ho nemmeno quella del mio esordio in Nazionale. Scambierò la maglia quando gioco contro qualcuno il cui gioco mi piace".