"Lobotka perfetto per Gattuso! Una differenza con Verratti", focus del ds che lo stava portando a Palermo

Fabio Lupo, ex ds del Palermo e oggi al Venezia, ha parlato a Tuttonapoli.net di Lobotka che stava per acquistare nel 2017: "Sarà un grande colpo. È il giocatore perfetto per Gattuso, che vuole un calcio intenso e dinamico".

Nel 4-3-3 agirebbe da regista. "Lobotka può fare sia l'interno che il play, certo non è il classico Jorginho, ha caratteristiche diverse. Assicura un buon palleggio ma anche tanto lavoro in fase di interdizione. E poi ha grande personalità".

Lo paragonano a Verratti. "Ha minori geometrie e fantasia, d'altronde Verratti nasceva trequartista. Lobotka gioca a tutto campo, ha un dinamismo maggiore. Lo paragonerei a Torreira, per caratteristiche, anche se ha più percorrenza del campo intesa come strappi palla al piede con cambio di passo".

Lo stava pagando 4-5 milioni nel 2017, ora ne vale almeno 20: cifra giusta? "Per i prezzi che girano oggi, con valutazioni spesso gonfiate, è un buon affare".