Lokomotiv Mosca, Magkeev: “Era difficile immaginare Kvara subito dominante in Serie A”

Stanislav Magkeev, centrocampista della Lokomotiv Mosca, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Magkeev, centrocampista della Lokomotiv Mosca, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia: "Era chiaro che avesse un grande potenziale. Ma era difficile immaginare che in così poco tempo avrebbe dominato al Napoli in Serie A", ha detto al portale russo Sport24.

Si diceva che a Mosca prendesse molti calci in allenamento per i suoi dribbling.

"Giusto così. Il nostro tecnico non proibiva nulla a nessuno. In allenamento davamo il massimo e si potevano fare i falli anche a un fuoriclasse come lui".