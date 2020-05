Longhi: "La gran voglia di calcio che si sbandiera non esiste perché sarebbe un calcio zoppo"

Bruno Longhi, storica voce di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la ripresa del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il problema è soprattutto economico, si riparte per questo. Ma siamo sicuri che tutto il mondo dei malati di calcio vogliono vedere queste ultime 12 giornate con tutti questi paletti e con gli stadi vuoti? Ci sono tante problematiche per ripartire e non c'è nessuna soluzione per il momento. La gran voglia di calcio che si sta sbandierando da più parti non esiste perché si tratterebbe di un calcio zoppo".