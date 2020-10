Longhi: "Se tutte le ASL interverranno, il campionato non sarà più giocato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto sul caso Juve-Napoli il giornalista Bruno Longhi: “Il calcio italiano ne è uscito malissimo, ci doveva essere ancora maggior chiarezza di quella del protocollo. Tutti pensano che è l'asl di Napoli sia stata chiamata da De Laurentiis e che non sarebbe intervenuta per verificare se i calciatori fossero nella bolla dopo la positività di ZIelinski. Si è creato questo caos, adesso si faccia chiarezza sull’intervento delle asl. Se tutte le asl interverranno il campionato non sarà giocato, in ogni caso sarà comunque un campionato anomalo come quello già concluso. La partita di domenica è destinata a fare giurisprudenza. Ci sono due mondi difronte, quello della salute gestito dalle asl e quello del calcio che deve andare avanti per motivi economici e per non arrivare alla bancarotta".