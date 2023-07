Lozano in tribuna? Del Genio: "Non accadrà! E se così fosse poi devi spendere per prenderne un altro..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Il diktat della società su Lozano pare che sia di escluderlo dalle amichevoli, almeno per il momento, ma sono convinto che se non rinnova e non va via con l'inizio del campionato tornerà a giocare. Anche perché tutto poi si riverserebbe sul monte-ingaggi. Se la decisione è non farlo giocare, tu devi prenderne un altro e poi il monte-ingaggi aumenta. Non è che Garcia dice a De Laurentiis di lasciargliene cinque e non prendere il sesto perché Lozano va in tribuna. Per me il Napoli sbaglia

L'anno scorso si è esagerato nel criticare De Laurentiis, reduce da un terzo posto, uno Scudetto non vinto non per colpa sua. Ora però non bisogna esagerare dall'altro punto di vista. Bisogna sostenere il presidente, ma avere ancora spirito critico e non essere sempre d'accordo con lui solo perché ha vinto lo Scudetto. Io al presidente faccio sempre complimenti, ma stavolta su Lozano sta sbagliando".