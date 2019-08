Lozano-mania in Messico, l'inviato di ESPN: "Napoli uno dei pochi club al mondo in cui puoi essere leggenda"

La presentazione di Hirving Lozano ha catalizzato l'attenzione del Messico e dei paesi del centro-america. L'inviato a Napoli di ESPN, Daniel Martinez ha replicato ai dubbi dello studio sulla conferenza dell'attaccante che ha parlato tanto di lavorare ed apprendere: "Lozano parla di apprendere da acquisto più costoso? L'umiltà è tutto, non ci sono dubbi. Lui ha umiltà, mentalità, voglia di apprendere. Giocare nel PSV non è lo stesso che giocare nel Napoli. Se ci sono 1000 club nel mondo, su una mano si contano quelli in cui puoi essere leggenda. Ed il Napoli - se giocherà bene - è uno di questi perché nell'87 io ero qui per Maradona".