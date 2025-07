Lucarelli: “Kean? 52mln non sono tanti. A Napoli non sarebbe un'alternativa a Lukaku!”

L'ex attaccante di Parma e Napoli tra le altre ed attuale allenatore Cristiano Lucarelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola, partendo da Moise Kean: "Il suo futuro dipende dalle sue esigenze. Io ad esempio ho sempre preferito la scelta di giocare con continuità. Dipende da lui, il Napoli ha Lukaku però sarà impegnato su più fronti. Però Kean non sarebbe un'alternativa a Lukaku. Sarebbe un giocatore in più di livello assoluto. Potrebbe giocare tranquillamente con Lukaku. La cifra della clausola non è neanche troppa esosa".

Offerta araba per Kean? "Non sono sorpreso della sua stagione. Gli serviva un ambiente che gli desse fiducia. Dipende cosa vuole fare, se vuole sistemare la sua famiglia può accettare l'offerta araba. Sennò deve restare in Europa".

Lucca o Piccoli come sostituto di Kean? "Sono un estimatore di Lorenzo Lucca, da sempre. Riconobbi in lui delle caratteristiche importanti. Piccoli è un ottimo giocatore, giovane e che se non sbaglio è già andato in doppia cifra in Serie A sia con il Lecce che con il Cagliari. Credo che dove cadrà l'eventuale scelta, sarà un bene. Anche se penso che i tifosi della Fiorentina preferiscano che Kean resti. Però sia Piccoli che Lucca hanno il potenziale giusto".