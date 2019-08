Lucarelli: "Llorente può essere utile ma per caratteristiche Icardi è perfetto per il Napoli"

Cristiano Lucarelli è intervenuto in diretta a radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in "Microfono Aperto".

Sulla Juventus: "L'ho vista dal vivo e di Sarri non si è visto molto a Parma. Tatticamente era una partita difficilissima e quello della Juventus è parso più un 4-4-2 che non un 4-3-3 puro come eravamo abituati a vedere con Sarri. Mi è parso che da parte di Higuain e Cristiano Ronaldo ci sia la voglia di giocare insieme così come chiede Sarri".

Su Llorente al Napoli: "Probabilmente potrebbe servire negli ultimi minuti delle partite per sbloccare o andare a riprendere il risultato. Ha la sua utilità, ma Icardi per caratteristiche farebbe comodo al Napoli".

Sui falli di mano: "Adesso in area di rigore è come essere ippopotami dentro una cristalleria. Una volta andavi anche con più decisione sulla palla, adesso devi stare attento. Fischiare un rigore come quello dato al Brescia a Cagliari vuol dire potenzialmente fischiare 5/6 rigori a partita. A questo punto può diventare un tiro al bersaglio cercando le mani dei difensori".