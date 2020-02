Lucariello: "Tra Maradona e gli altri c'è un grattacielo che li separa, compreso Messi..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Gianfranco Lucariello, intervenuto per parlare del confrontro tra Maradona e Messi: “Ricordi con Diego? Mi è venuto in mente quando rientrammo a Napoli e doveva venire a giocare il Milan qui. Diego si alzò per andare al bagno e passando davanti a me, che ero sull'esterno della fila in aereo, si fermò e disse "Luca, non voglio vedere nemmeno una bandiera del Milan domenica al San Paolo", avevamo un rapporto corretto e sincero. Messi pu portare la borsa a Diego? Non proprio, ma sono distanti. Quello che ho immaginato in questi giorni è vedere Messi e Maradona in campo, ma dobbiamo comunque pensare che se fosse possibile accostare questi due grandi fuoriclasse, c'è una grandissima differenza tra Maradona e tutti gli altri, Messi compreso. Tra Diego e tutti quanti c'è un grattacielo che li separa, come distanza".