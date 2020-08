Lucescu elogia Gattuso: "Ha convinto i calciatori a dare tutto e vinto un trofeo importantissimo"

Mircea Lucescu, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha fatto molto bene, Ancelotti ha lasciato una bella squadra, Gattuso ha rinforzato sulla disponibilità dei giocatori di dare tutto in campo. La Coppa Italia è un trofeo importantissimo. Under? Possibile che si esalti a Napoli, dalla Turchia hanno bisogno di quel calore che Napoli può dare. Ha avuto difficoltà all'inizio perché non conosceva bene la lingua, ora parla bene italiano".