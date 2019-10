Lucescu: "In Serie A c'è grande equilibrio, le piccole non sono più tali..."

“L’Inter ha un gruppo di valore e un allenatore che tiene tutti sotto pressione. Ma il Brescia dal punto di vista del gioco, oggi, è superiore. Le Rondinelle possono fare bella figura al di là del risultato”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore doppio ex di Inter-Brescia, Mircea Lucescu.

La Juve sabato ha pareggiato contro il Lecce, l’Inter contro il Parma e il Napoli domenica contro la SPAL. Un’occasione mancata per i nerazzurri e per la squadra di De Laurentiis. “Significa che c’è grande equilibrio. Le altre squadre stanno crescendo. Le piccole non sono più piccole. E anche il Brescia può fare risultato contro l’Inter”.