Luisito Suarez: "Capitano queste gare dove non segni in nessun modo, ma il Napoli ha dominato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex centrocampista di Inter e Barcellona e Pallone d'Oro, Luisito Suarez: "Capitano queste partite, ma non bisogna farle capitare molto spesso. Capita però di non buttarla dentro in nessun modo e poi alla fine l'avversario su una occasione ti fa gol e non hai modo di recuperare. Il Napoli ha dominato, giocando anche bene, ma non è riuscito a fare gol".