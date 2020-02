Luisito Suarez su Fabiàn: "Ha mostrato le qualità per diventare un fuoriclasse"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex centrocampista di Inter e Barcellona e Pallone d'Oro, Luisito Suarez: "Fabiàn? E' sulla strada giusta, è un ragazzo molto interessante, per arrivare ad essere fuoriclasse deve fare un po' di strada. Ha mostrato la qualità che serve per diventare un fuoriclasse, ma gli serve ancora tempo. Penso che possa diventare un bel giocatore, sarà una colonna del Napoli per il futuro".