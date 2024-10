Lukaku a Dazn: "Come gioca il Como, ma la fame ha fatto la differenza! Dialetto? Datemi 5 mesi..."

Romelu Lukaku è il Man of The Match di Napoli-Como. A fine partita, dopo un gol e due assist, il centravanti azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, il Como gioca bene, ha grande qualità e talenti che possono arrivare lontani nel calcio. Ma con la nostra esperienza e la nostra voglia di vincere nella ripresa abbiamo fatto la differenza".

A che punto sei come condizione fisica? "Io guardo giorno per giorno, voglio migliorare dell'1% ogni giorno. Io penso alla squadra, ora siamo primi e vogliamo continuare così. Parole in napoletano? Non ancora, datemi 5-6 mesi (ride, ndr)".