Lukaku sul rapporto con Conte: "Nessun trattamento di favore, anzi con me è più severo!"

Rapporto speciale con Conte? Romelu Lukaku nel corso della sua intervista a Radio Crc risponde anche a questa domanda: "Non ho alcun trattamento di favore, anzi, con me è più severo perché si aspetta molto. A me piace questa responsabilità, mi ha fatto crescere e migliorare nel corso della carriera. Gli sarò sempre grato per questo".

"Quando sei parte di un ciclo vincente, devi alzare sempre l'asticella. Gli altri migliorano e tu devi fare lo stesso. I tifosi vogliono vivere ancora quella sensazione di vittoria, rivincere è ancora più bello. Il mister da calciatore ha sempre assaporato ogni vittoria come fosse la prima, vogliamo farlo anche noi per questa città. Non ci sentiamo appagati".