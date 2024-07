Podcast M.Orlando: "Se fossi Kvara non mi allontanerei dal posto dove mi amano"

vedi letture

A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, che farà ora Kvaratskhelia?

"Dopo il primo anno fantastico, il presidente non può lasciare a certe cifre. Hai approfittato di un bravo ragazzo, ora Conte ha tutto per poterlo trattenere ma se dall'altra parte di offrono 8 milioni è difficile tenerlo. Io cosa farei? Ho vissuto in un'epoca diversa, non mi sarei mai allontanato da un posto dove mi amano ma sono cambiati i tempi. Se da una parte però ti danno quasi 10 mln è difficile dire di no".

Condò dice Spalletti come ct è da mettere in discussione:

"Spalletti è stato brutto dall'inizio alla fine, con la stampa, col suo modo di comunicare, ha cambiato tanto la squadra e creato confusione. Poi colpa anche dei giocatori, ma non mi è piaciuto come ha gestito le partite. Grande allenatore, evidentemente fare il ct è un altro lavoro. Per me è più uno da lavoro quotidiano che da ct".

Giocatori distaccati dall'allenatore: ha avuto questa sensazione?

"No, però non davano sensazione di un gruppo coeso, di quella magia che serve per andare avanti in un torneo come questo. Non c'è stato pressing di squadra, niente che desse la sensazione che il gruppo seguisse l'allenatore".

Juventus, arrivano i primi colpi. Così è da scudetto?

"Dopo le ultime stagioni convincere i tifosi non è facile. Serve far lavorare la società, stanno rinforzando la parte più debole, ossia il centrocampo. Rabiot potrebbe essere anche più bravo di Douglas Luiz ma pare che sia lui che non vuole rimanere. Per me stanno facendo un bel lavoro, stanno tentando di prendere anche Calafiori ma il Bologna aumenta il prezzo e credo che la Juve faccia fatica a sborsare 50 mln. Con i giocatori che ha già in rosa e con quello che farà per me la Juve sarà sicuramente protagonista. Se si avvicinerà molto all'Inter lo dirà il campo".

Milan, piace Rabiot. Che ne pensa?

"Può essere utile a un centrocampo che attacca più che difendere. I dirigenti rossoneri sono andati forte su di lui, questo fa capire che cercano un giocatore con queste caratteristiche".

E piace anche Fofana:

"E' un buonissimo giocatore. La Francia riesce a sfornare questi atleti forti fisicamente e bravi in tutte e due le fasi. Fonseca lo conosce bene e mi dicono che lo voglia fortemente. Certo lui, Rabiot, ma poi chi gioca lì in mezzo? Perché ne avresti parecchi di quel tipo".