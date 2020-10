Magoni avverte il Napoli: "Contro l'Atalanta serve equilibrio, non troppi giocatori offensivi..."

Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del match che vedrà di fronte gli azzurri e la Dea: "Contro l'Atalanta non si può giocare con troppi calciatori offensivi. A prescindere da come scenderà in campo la Dea, servirà equilibrio e tanta corsa. L'Atalanta arriva da una stagione da 100 gol e ne ha già fatti 13 in questo campionato. Il Napoli dovrà giocare con umiltà, volontà di corsa e organizzazione tattica. Gli azzurri sono comunque forti e possono far male all'Atalanta, che dietro qualcosa concede".