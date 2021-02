Magoni: "Gattuso deve motivare il gruppo. Su Osimhen..."

Oscar Magoni, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Quando una squadra gioca molto, fa fatica. Il calcio moderno richiede dinamismo e velocità ma giocando molto spesso, si fa fatica a trovare la giusta condizione. Con il Granada si è vista la differenza di passo. Ovviamente anche i tanti infortuni pesano molto sugli equilibri della squadra. Gattuso per affrontare l'Atalanta dovrà puntare molto sull'aspetto mentale e caratteriale. Dovrà raschiare il barile. Dovrà motivare di molto i giocatori. Devono fare qualcosa di meglio. Atalanta? E' in un momento buono, è in crescita. Giocare con il Real Madrid è un evento storico e rilascia adrenalina. L'Atalanta, sulla carta, ha il favore del pronostico con il Napoli. Osimhen? Non è riuscito ancora a fare un totale di partite di fila in campo con la squadra. E' un giocatore di qualità, con un potenziale enorme ed un cambio di passo notevole. E' sicuramente un giocatore di alto profilo. Credo abbia avuto solo problemi di ambientamento e inserimento, soprattutto dopo il Covid".