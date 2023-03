Maksimovic racconta tutto dell'ammutinamento: "Ecco cosa fece Ancelotti e perché fu mandato via"

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'TMW', Nikola Maksimovic s'è a lungo soffermato sulle turbolente settimane di fine 2020

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'TMW', Nikola Maksimovic s'è a lungo soffermato sulle turbolente settimane di fine 2020, quelle che in casa Napoli culminarono con l'esonero di Carlo Ancelotti: "La decisione di non andare in ritiro fu nostra, il presidente parlò di ritiro punitivo ma noi giocavamo ogni tre giorni ed eravamo sempre in ritiro. Perché aggiungere altri 10 giorni di ritiro? Per noi le cose non andavano risolte così e quando dico noi non mi riferisco solo a Nikola Maksimovic ma a tutti quanti. Ancelotti vide il gruppo unito e ci diede supporto. De Laurentiis interpretò male quella posizione, pensò che Carlo si era schierato dalla parte dei giocatori e non dalla sua parte. E quindi dopo un po' lo mandò via... A me dispiacque, veramente, una persona come lui non l'avrebbe meritato. Lui ha fatto tantissimo per lo spogliatoio del Napoli, per la gente che lavora lì. Non era colpa sua, ma nemmeno colpa dei giocatori..."