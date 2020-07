Malcuit, l'entourage: "E' tornato disponibile, ma rientrare in campo non è semplice ad alti livelli"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Bruno Satin, membro dell'entourage di Kevin Malcuit: “Malcuit ha dovuto aspettare per essere nuovamente disponibile dopo l’infortunio e intanto i compagni hanno fatto bene per cui tornare non è mai semplice, quando si gioca ad alti livelli è sempre così. Malcuit ha una grande qualità di proiezione, salta facilmente l’uomo".