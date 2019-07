Maldera: "A Dimaro ho parlato di tante cose con Ancelotti, ma non di mercato"

Andrea Maldera, collaboratore tecnico della nazionale ucraina e amico di Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho parlato di tante cose con Ancelotti ora che sono stato a Dimaro, ma di mercato non gli ho chiesto nulla perché so che agli allenatori non piace. Ero lì giusto perché conosco molto bene anche Davide, suo figlio, visto che l'ho allenato in Primavera. Ho visto grande affiatamento nello staff del Napoli, con Ancelotti che coordina le varie aree, un allenatore che dà sempre qualcosa di diverso. Oggi la sinergia staff-giocatori è importante perché un calciatore vive più con lo staff che con la sua famiglia. E' importante che ci siano fiducia e rispetto".