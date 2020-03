Malfitano: "ADL si è opposto con forza al giocare con l'Inter a porte chiuse"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto ilgiornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano in merito al rinvio di Napoli-Inter: "Il presidente De Laurentiis ieri si è opposto fermamente all'idea di disputare la partita con l'Inter a porte chiuse. La Lega non ha avuto alternativa a spostare questa partita, è un dato importante e significativo: lascia capire che sotto certi aspetti l'intervento di De Laurentiis sia stato quello determinante per poter spostare la partita"