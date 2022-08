Malfitano ammette: "Credevo che Kvara non fosse pronto, invece è già meglio di Insigne"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In genere non sono d'accordo con le filastrocche di Spalletti, ma su Kvaratskhelia sì. Il Napoli ha preso un calciatore importante, di qualità, e insieme al talento si è trovato un calciatore che sa anche segnare. E che gol che fa. Essendo georgiano e avendo avuto esperienze in campionati minori, credevo che non sarebbe stato subito pronto, invece ha un estro che obiettivamente non ho riscontrato neanche in Insigne".