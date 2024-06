Malfitano: "C'è una grande differenza tra Conte e Ancelotti"

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Conte al Napoli sicuramente non è un colpo di secondo o terzo piano. E questo dobbiamo riconoscerlo al presidente che ha capito che dopo un'annata disastrosa c'era bisogno di motivare e dare ai napoletani la scossa. Scossa che avrebbe potuto dare solo un personaggio di grande spessore e non solo di nome. Perché Conte è un allenatore che ha vinto tanto e che pretende di vincere. Conte, in questo momento, è la garanzia per tutti quanti noi e perciò farei un plauso al presidente per questo suo inizio di nuova stagione con un colpo da 90.

Vedremo in seguito che cosa accadrà sul mercato perché la qualità dei giocatori è importante. E poiché De Laurentiis non investe mai a vuoto, avendo preso Conte sono convinto che sia consapevole di dover investire in bravura. Per me Ancelotti e Conte sono due allenatori caratterialmente diversi. Ancelotti a Napoli ha dovuto subire la fronda di uno spogliatoio che gli si è rivoltato contro. E con la rivoluzione che fece De Laurentiis a fine stagione capimmo dove era il marcio di quello spogliatoio. Quindi, sotto certi aspetti, Ancelotti dovette subire. Conte è un profilo completamente diverso. Di carattere lui è uno capace di appendere al muro un giocatore ed è uno che lavora tanto sul campo. Io ritengo che la differenza che Conte può fare è quella di portare all'interno dello spogliatoio una personalità molto forte e la imporrà a tutti i giocatori. Quindi non credo che ci saranno giocatori in grado di poterlo fronteggiare perché lui è abituato anche ad usare le maniere forti per farsi rispettare e tenere unito il gruppo”.