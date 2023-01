Malfitano: “I titolari subentrati l’hanno snobbata, ma niente catastrofismo!”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Non appoggio questa linea catastrofica. Non esageriamo. Il Napoli ha deluso per la prestazione e per aver lasciato per strada un obiettivo fattibile, ma è stato snobbato non tanto dai comprimari che hanno iniziato ma dai titolari che non hanno dato il colpo di grazia agli avversari. Ma ormai è un argomento chiuso".