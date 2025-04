Malfitano: "Il Napoli avrà convinto massimo 5 volte, ora basta proteggersi: serve attaccare"

"Quest'anno il Napoli è stato convincente ed ha vinto partite in modo tondo al massimo 5 volte, ora la strada da percorrere è soltanto una: vincere tutte e 5 le partite rimaste per avere in mano il proprio destino. Occorre sposare la filosofia offensiva, basta calcoli, basta proteggersi quando si è passati in vantaggio di un solo gol. La scelta di Raspadori ed Anguissa dal 1' - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte in 'Marte Sport Live' - sembra andare in questa direzione, spero che si comincerà così contro il Torino: tattiche rinunciatarie non sono ammissibili nelle ultime 5 gare.

Voglio vedere una squadra determinata e vogliosi di stimolare sportivamente l'avversario. Per farlo occorre carattere e condizione fisica: se non accadrà, significa che mancherà una delle due condizioni. Il Torino è una squadra combattiva, pericolosa lì davanti ma il Napoli ha valore molto superiore ed ha un obiettivo che può fare la differenza: al Torino serve conservare il 10° posto per i proventi dal piazzamento Serie A, ma il Napoli deve vincere per lottare per lo scudetto. La partita più pericolosa è quella col Lecce che deve salvarsi, trasferta insidiosa. Il Parma potrebbe essere già salvo quando lo incontreremo. Basta calcoli! Servono 15 punti su 15! Poi se l'Inter ne perde qualcuno per strada meglio così. La sfida con la Roma rappresenta l'intero campionato per l'Inter che ha la convinzione nei propri mezzo ma bisogna capire lo stato di forma fisica. In una settimana rischia di passare dal sogno triplete all'essere fuori da tutto".