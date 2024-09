Malfitano: “Neres? Mi aspettavo di più, è stato deludente con il Palermo!”

vedi letture

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di “Fuorigioco”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di “Fuorigioco”: “Napoli-Palermo? Si sta esaltando il gioco, ma Sirigu è stato il dodicesimo uomo in campo per il Napoli, sopratutto per i primi tre gol. Nell’insieme si è visto qualcosina. Neres, per quanto mi riguarda, è stato deludente. Mi sarei aspettato qualcosa in più, così come da Raspadori. Secondo me quest'ultimo sta diventando un caso”.